عائشة الشامسي: ورشة "توثيق التراث الثقافي" تهدف لتبادل الرؤى والخبرات

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت عائشة الشامسي، مدير مركز التراث العربي، أن معهد الشارقة للتراث يتعاون مع منظمة الأسيسكو "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" خلال ورشة توثيق التراث الثقافي غير المادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الشامسي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الورشة تهدف إلى تبادل الرؤى، والاطلاع على أفضل الممارسات في كيفية توثيق التراث الثقافي غير المادي، مشيرةً إلى أن مخرجات هذه الورشة ستكون لتوضيح كيفية التعاون بين الدول الإسلامية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي حيث عوامل التراث الثقافي المشتركة.