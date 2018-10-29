العميد بن عامر يشهد افتتاح معرض" الإمارات في عين زايد"

الشارقة 24:

افتتح العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، صباح الإثنين، معرض "الإمارات في عين زايد"، الذي نظمته اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بوزارة الداخلية، احتفاءً بعام زايد 2018، وذلك في مركز صحارى التجاري بالشارقة.

حضر الافتتاح العميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم إبراهيم مير نائب المدير، والمقدم محمد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

وتجول العميد بن عامر بجولة داخل المعرض، اطلعوا خلالها على محتوياته، التي ضمت مجموعة من الصور التي توضح دور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في تأسيس وبناء دولة الاتحاد، وأهم المنجزات الوطنية التي سطرها التاريخ على يد الوالد القائد، ومساهماته الإنسانية والاجتماعية والخيرية، وسعيه لتعزيز مكانة الإمارات في القطاعات كافة.

كما اشتمل المعرض على عرض فيديو يحتوي على تسجيلات توثيقية تاريخية لبعض من أقوال وأحاديث الشيخ زايد في مناسبات مختلفة، وصور ثلاثية الأبعاد، باستخدام التقنيات الحديثة في عرض الصور القديمة وتحويلها إلى صور حديثة، توضح النهضة والتطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة.