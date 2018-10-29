"الدولي لإدارة المخاطر في القطاع الهندسي" يكرم رئيس "كهرباء الشارقة"

الشارقة 24:

كرم المؤتمر الدولي لإدارة التكاليف والمشتريات والمخاطر في القطاع الهندسيCPR ، الذي عقد بدبي، سعادة المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لاختياره شخصية العام، تقديراً لجهوده في مجال التخطيط وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع هندسة الطاقة وإدارة التكاليف والمخاطر.

جاء تكريم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى 20 متحدثاً عالمياً، لعرض أفضل الممارسات بمجال إدارة التكاليف والمخاطر والمشتريات في المشاريع الهندسية.

وأكد سعادة المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خلال كلمته أمام المؤتمر، أهمية وضع استراتيجيات وتحديد الأهداف بدقة، وأهمية التحكم في الموارد، منها المواد والميكنة والعامل البشري، وتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين والمراقبة والتحكم في إدارة التكاليف والمخاطر، واستخدام أفضل البرامج التكنولوجية المناسبة لمساعدة الفريق للتحكم في تكلفة المشاريع، والتعرف على المخاطر وتسجيلها مع مقارنتها مع مشاريع أخرى ومؤسسات عالمية، والتركيز على وضع آليه وحلول للتعامل مع المخاطر، ووضع أسس لتحويل جانب من المخاطر إلى فرص لزيادة الارباح وتقليل تكاليف المشروع.

وأشار إلى أن المؤتمر فرصة لتعزيز تبادل المعرفة الإقليمية والدولية حول المفاهيم والمبادئ والتقنيات الأساسية لتكلفة المشروع والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الكبيرة.

وناقش المؤتمر أحدث المفاهيم والابتكارات في مجال المشتريات وإدارة التكاليف واستراتيجيات إدارة المخاطر.

وتضمن المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، معرضاً وورش عملٍ وحلقات تثقيفية للمهندسين، وإلقاء الضوء على مشاريع البنى التحتية لمناقشة كيفية إدارة المخاطر في المشاريع الضخمة، والمنهجيات المناسبة لاتباعها في إدارة المخاطر وقابليتها للتطبيق ونتائجها على أرض الواقع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماجد فاروق حنا رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر، أن اختيار المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، شخصية العام القيادية المتميزة من جانب المؤتمر، جاء نتيجة لجهوده المستمرة في دعم القطاع بالأفكار المبتكرة والمبادرات المتميزة في مجال إدارة التكاليف، ومواجهة التحديات والمخاطر والإنجازات التي حققتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مشروعاتها المختلفة، معتمدةً على التخطيط الاستراتيجي وأفضل الممارسات، واستخدام أحدث التقنيات المناسبة وأفضلها للتحكم في التكاليف والمخاطر، والتوقع المستقبلي لتطور إنجاز المشاريع مع إدارة التكاليف والمخاطر والإبداع في العقود، واستخدام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مما يسرع في تنفيذ المشروعات بكفاءة وأقل تكلفة.