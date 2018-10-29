الطنيجي: بلدية البطائح مستعدة للاحتفال باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

صرح عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفال منطقة البطائح باليوم الوطني الـ 47، أن برنامج احتفال بلدية البطائح باليوم الوطني تم إدراجه ضمن الاحتفال الرسمي لإمارة الشارقة، بالتنسيق مع لجنة احتفالات إمارة الشارقة.

ووجه الطنيجي الشكر والتقدير لسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، رئيس لجنة احتفالات إمارة الشارقة، لجهوده في الإعداد والتجهيز لاحتفال الإمارة بالمناسبات الوطنية، والتعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات.

وأشار الطنيجي إلى أن المناسبات الوطنية هي أيام عز وشموخ وفرحة للوطن والمواطنين وكل المقيمين فوق هذه الأرض الطيبة، وترسيخاً لمشاعر الولاء والانتماء، وتعبيراً صادقاً لحب الوطن، حيث يمثل اليوم الوطني رمز الشموخ والعزة ينبض في قلوب كل المواطنين بالحب، خاصةً وأن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام يأتي بطابع خاص ومميز بشعار" إمارات زايد".

وأكد الطنيجي أن برنامج احتفال المجلس البلدي وبلدية البطائح باليوم الوطني الـ 47، سيكون برنامجاً حافلاً بالفقرات الوطنية، ومفاجآت عديدة، منها مسيرة شعبية كبيرة تضم العديد من الدوائر والهيئات الحكومية، ونادي البطائح الثقافي الرياضي في منطقة البطائح، ومشاركة واسعة من الأعيان وأهالي المنطقة والمقيمين والشركات الخاصة والمدارس، وفرق الكشافة والجوالة، ويتقدم المسيرة فرق من الخيالة والفرقة الموسيقية العسكرية، وفرق الفنون الشعبية وحملة الأعلام تحت مسمى "مسيرة الوفاء والحب لزايد".

وتصل المسيرة إلى منطقة الاحتفال في إستاد نادي البطائح الثقافي الرياضي، الذي سيضم عدداً من الفقرات الوطنية، وعروضاً لفريق صقور الإمارات، وتشكيلات للعلم، بالإضافة إلى معرض مسيرة وطن ومعرض زايد الخير، ومشاركة الأسر المنتجة.

وتوجه الطنيجي بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الشارقة للإعلام الشريك الإعلامي، والموقع الإخباري الشارقة 24، وجريدة الخليج، وجامعة الشارقة - عشائر الجوالة، وكافة الجهات المتعاونة والمشاركة في الاحتفال.