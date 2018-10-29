"الشارقة للخدمات الإنسانية" تحتفي باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

الشارقة 24:

تحت شعار "الاحتفال بمجتمع شامل"، وبمناسبة اليوم العالمي للعلاج الوظيفي، نظم قسم العلاج الطبيعي والوظيفي التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والعلاجية، مستهدفاً الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وعدداً من موظفي المدينة بمختلف أقسامها وفروعها.

ففي جمعية الاتحاد النسائية، نظم القسم محاضرة لمعلمات الحضانات الحكومية حول مفهوم العلاج الوظيفي، ودوره في تنمية المهارات الحركية الدقيقة، بالتعاون مع مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، بعنوان "المشاكل الحسية.. تحديات وحلول"، حضرها عدد من أولياء الأمور ومعلمي المدينة.

كما نظم القسم في فرع المدينة بكلباء استشارات وظيفية للطلبة، رافقتها أنشطة هادفة، كاستخدام المهارات الدقيقة في اللعب، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع أولياء الأمور حول التحديات التي تواجه أطفالهم.

أشارت الأستاذة فريزة أبو سريس مسؤول قسم العلاج الطبيعي والوظيفي، إلى جلسة حوارية نظمها القسم مع الموظفين في فرع المدينة بالذيد، للوقوف على معلوماتهم عن العلاج الوظيفي، بالإضافة أنشطة حسية حركية للمعلمين، إلى جانب مناقشة الجلسة لحالة أحد الأطفال من الناحية الوظيفية، مع محاولة وضع الحلول الوظيفية المناسبة.

وفي مركز التدخل المبكر، نظم القسم مجموعة من الاستشارات لأطفال قسم الإرشاد الأسري، مع توجيه النصائح والتوصيات للأسر وكيفية التعامل مع التحديات.

أوضحت أبو سريس، أن قسم العلاج الطبيعي والوظيفي بدأ بتقديم خدماته مع بداية الثمانينات، كجزء من مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، أما في مركز التدخل المبكر، فكانت البداية عام 1994، وقد بدأ القسم عمله بشكل مستقل مع بداية شهر سبتمبر 1999، واستمر بتقديم خدماته على شكل خدمتين أساسيتين في الوقت الحالي، هما خدمة العلاج الطبيعي وخدمــــة العلاج الوظيفي، ويقدم خدماته سنوياً لما يقارب الـ 400 مستفيد.