ثابت الطريفي: "خليفة سات" نقطة تحول في مجال الفضاء

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن اكتشاف الفضاء بات من أهداف واستراتيجيات الدولة عندما تخطت إنجازاتها حدود كوكب الأرض، وأطلقت بنجاح واقتدار القمر الصناعي خليفة سات، بتصنيع إماراتي بحت، وبسواعد إماراتية شابّة، ساهمت في صنع لحظة تاريخية، عندما اتجهت الأنظار، صباح الإثنين، إلى القمر الصناعي وهو يحلق، بإبداعات وطموحات الدولة نحو الفضاء الخارجي، في إنجاز إمارتي جديد يعزز من مكانة الدولة وريادتها.

وتوجه الطريفي إلى القيادة الحكيمة والرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات بالتهنئة والتبريك، على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يمثل نقطة تحول في مجال الفضاء.