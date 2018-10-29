"طرق الشارقة" توفر أسطولاً من مركبات الأجرة في "الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة على المشاركة في تنظيم الفعاليات التي تقام على أرض الإمارة، وتوفير الدعم اللازم لها، وتهيئة الأجواء، بما يضمن الاستمتاع بالأنشطة المختلفة دون معوقات، توفر الهيئة أسطولاً من مركبات الأجرة وعدداً من ضباط الجودة طوال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي سينطلق في 31 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك لتلبية احتياجات زوار المعرض.

وصرح عبد العزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم الدعم اللازم لكافة دوائر ومؤسسات الإمارة أثناء الفعاليات والأحداث والمناسبات الهامة التي تشهدها الشارقة، لا سيما معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع، من مختلف الإمارات من مقيمين وزوار، فضلاً عن ضيوف المعرض من الدول الأخرى، وقد وضعت الهيئة خطة لتوفير أسطول من مركبات الأجرة لتلبية احتياجات زوار المعرض ومرتاديه منذ انطلاقه وحتى الختام، بالإضافة لعدد من ضباط الجودة الذين يعملوا بنظام المناوبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، طوال الفترة المذكورة، لمراقبة وتنظيم حركة المركبات، وتنظيم حركة الركاب وتوجيههم أثناء انتظار المركبات، وذلك بالتنسيق مع إدارة إكسبو الشارقة.

وأكد الجروان أنه استكمالاً لجهود الهيئة، وتنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة لتوفير تجربة تنقل أكثر رفاهية وراحة، وفرت الهيئة عدداً من مركبات "الليموزين" الفاخرة في مطار الشارقة، فضلاً عن وجود مركبات الأجرة العادية، وذلك لإتاحة الاختيارات للمسافرين وزوار فعاليات الإمارة من الدول الأخرى، كلاً وفق احتياجاته.

وأعلن الجروان أن مركز الاتصال التابع للهيئة مستعد لتلقي كافة الطلبات والمكالمات من زوار المعرض، لحجز كافة أنواع مركبات الأجرة سواء عائلية أو عادية أو لذوي الإعاقة، داعياً الجميع في حال وجود مفقودات أو معثورات في المركبات، أو للحجز والطلب التواصل على الرقم 600525252.