"قافلة زايد الثقافية" تنطلق إلى "جامع الشيخ زايد"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مبادرة "قافلة زايد الثقافية"، إحدى المبادرات التي تنظمها الدائرة بمناسبة عام زايد، بالتعاون مع المكتب المؤسس بوزارة شؤون الرئاسة.

انطلقت القافلة من مدينة الشارقة إلى جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، بهدف تسليط الضوء على أهمية المسجد كنواة للتسامح، وتعزيز التواصل بين الحضارات، والتعرف على نظرة الشيخ زايد الثاقبة وإسهاماته الإنسانية، وكذلك تعريف المجتمع بإنجازات الشيخ زايد محلياً وعالمياً.

ولفت محمد يوسف آل علي مدير إدارة الخدمات العامة في دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أن قافلة زايد الثقافية التي انطلقت من مدينة الشارقة، ضمت مناطق ومدن الإمارة، وهي خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ومليحة، والحمرية، بالإضافة إلى مشاركة الدور التابعة للدائرة، وهي دار رعاية المسنين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية المرأة.

وأفاد آل علي، أن القافلة الثقافية انطلقت بـ 8 حافلات تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، شارك فيها 110 ركاب من أفراد المجتمع، بما فيهم فئات كبار المواطنين والأطفال من منتسبي دور الرعاية الاجتماعية.

وتهدف القافلة إلى تعريف 1000 فرد من أفراد المجتمع بجامع الشيخ زايد مع نهاية هذا العام، حيث سيتم تنظيم قوافل باستمرار، رداً لجميل الوالد المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه".