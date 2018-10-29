بلدية الحمرية تطلق مبادرة "علم لكل بيت" لتعزيز قيم الولاء

الشارقة 24:

أطلقت بلدية منطقة الحمرية، مبادرة "علم لكل بيت"، للعام الخامس على التوالي، وذلك بمناسبة "يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر القادم، حيث وزعت البلدية علم الدولة على كافة أهالي المنطقة، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء.

من جهته أكد مبارك راشد الشامسي مدير البلدية حرص البلدية على المشاركة بهذه المناسبة الوطنية، توثيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، ولربط أهالي منطقة الحمرية في نشاط مجتمعي مشترك.

وأضاف الشامسي، أن "يوم العلم" يجسد في مضامينه أروع صور التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء شعب الإمارات، وسيتبع هذه المبادرة العديد من الفعاليات احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، والتي سيشارك فيها جميع أبناء منطقة الحمرية.