اختتام فعاليات ملتقى الوسطى الخيري الأول في الذيد

الشارقة 24 – وام:

نظمت جمعية الشارقة الخيرية في الذيد، ملتقى الوسطى الخيري الأول، برعاية وحضور الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار تعريف المتبرعين بنشاطات ومشاريع الجمعية وإطلاعهم على طرق التبرع المستحدثة والذكية لتمكينهم من دعم الجمعية وبرامجها الخيرية المتنوعة.

حضر الملتقى الذي عقد بالمركز الثقافي في الذيد عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية، وعبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية بالذيد، إلى جانب العديد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري والمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وشهد الملتقى تدشين القافلة البيضاء التي تضمنت إجراء الفحوصات الطبية بدعم من مركز الشارقة للأسنان وعدد من المستشفيات الخاصة بالدولة.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي أن الملتقى يعد فرصة للراغبين في التصدق ودعم ما لدى الجمعية من مشاريع خيرية وأعمال إنسانية، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون المدينة الباسمة منارة للعطاء والإنسانية.

واُختتمت فعاليات الملتقى بتكريم الشخصيات والجهات الداعمة للجمعية في المنطقة الوسطى.