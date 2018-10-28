مجلس الشارقة للشباب يُصقل مهاراتهم بمناظرة الأربعاء

الشارقة 24:

ينظم مجلس الشارقة للشباب، بالتعاون هيئة الشارقة للكتاب، مناظرة شبابية، يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان: "هل أنت مع تأليف الكتب بهدف جني الأرباح أم خدمة المعرفة والثقافة؟"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتعتبر "مناظرات الشباب"، من إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب، لاستعراض آرائهم حول مختلف المواضيع الاجتماعية، والعلمية، والاقتصادية، المتعلقة بحياتهم اليومية.

كما تهدف المناظرات الشبابية، إلى صقل مهاراتهم في الحوار، وتعزيز قدراتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرف على الأبحاث والدراسات، التي من شأنها دعم أفكارهم وتصوراتهم.