بلدية الشارقة تبدأ استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

الشارقة 24:

أكدت بلدية مدينة الشارقة، بدء تحضيراتها واستعداداتها جيداً، لاستقبال موسم هطول الأمطار، والتعامل مع مختلف الملاحظات التي ترد إلى الخط الساخن، على الرقم 993.

وأعلنت بلدية الشارقة، جاهزيتها للتعامل مع جميع البلاغات، في ظل هطول أمطار الخير على أماكن متفرقة من الدولة، ودعت جميع القاطنين والزوار إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق السيول، والقيادة بحذر وانتباه شديدين، وعدم الانشغال عن الطريق، بتصوير الأمطار والمشاهد الشتوية والطبيعية الأخرى، وأعربت عن تمنياتها للجميع بالسلامة، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة.