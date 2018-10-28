هطول أمطار الخير على الفجيرة وخورفكان ومدن الساحل الشرقي

جانب من أمطار الخير في الشرقية

الشارقة 24 – وام:

هطلت يوم الأحد، أمطار بمناسيب بين الغزيرة والمتوسطة، على مدن الفجيرة وخورفكان وكلباء والساحل الشرقي، نتج عنها جريان بعض الأودية، وتجمّع المياه على أكتاف الشوارع والطرقات.

وهبّت رياح خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن معدلاتها الطبيعية، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم، ما يبشّر بهطول مزيد من الأمطار.

وخرج الأهالي إلى المناطق الجبلية وجانب الأودية والشلالات، للاستمتاع بالأجواء التي خلفتها الأمطار .

وحثت شرطة الشارقة وشرطة الفجيرة، السائقين على الانتباه، وعدم التصوير أثناء القيادة، نظراً لتساقط الأمطار الغزيرة بالمناطق الشرقية.