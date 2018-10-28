سلطان القاسمي يطلع على جهود جامعة الشارقة الصحية والبحثية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح الأحد، عمداء وأساتذة مجمع الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة.

واطلع سموه على الجهود التي تقوم بها جامعة الشارقة في المجالات العلمية والبحثية والطبية والصحية، ومن ضمنها أعمال مجمع الكليات الطبية والصحية والبحوث، التي يعمل عليها ضمن مجهوداته البحثية للمساهمة في الحد والقضاء على العديد من الأمراض، خاصةً مرض السكري، والذي أصبحت معدلات الإصابة به ترتفع سنوياً، مع تصنيفه كأحد الأمراض الخطيرة نتيجة لمضاعفاته وانتشاره.

وتناول اللقاء مساهمة جامعة الشارقة وسعيها في الحد من انتشار مرض السكري، من خلال رؤية المجمع في إنشاء وحدة بحثية سريرية لعلاج مرض السكري، إلى جانب العمل على تنفيذ مجموعة من البحوث لدراسة أسباب انتشار المرض وتوعية الناس به لتقليل انتشاره وعلاجه.

وفي نهاية اللقاء قدم عمداء وأستاذة مجمع الكليات الطبية والصحية شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام ودعم سموه لكافة جهود جامعة الشارقة في البحث العلمي والمجالات الطبية والصحية، مثمنين حرص سموه لكل ما من خدمة مجال البحث العلمي خاصة في المجالات الطبية.