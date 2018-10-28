سلطان القاسمي يُشيد بفوز جامعة الشارقة بمنحة "التنمية الإسلامي"

الشارقة 24 - راشد حمدان:





استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، يوم الأحد، الفريق البحثي من أساتذة مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بالجامعة، والفائز بمنحة بنك التنمية الإسلامي العالمية في مجال البحوث العلمية، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة، للفريق الفائز على ما حققه من إنجاز علمي، يضاف إلى رصيد الجامعة.

وتعرف سموه، خلال اللقاء، على أهمية البحث الفائز، والذي يتمحور حول اكتشاف عقاقير جديدة وفريدة من نوعها، لمقاومة ومكافحة أنواع البكتيريا المضادة للأدوية المعروفة.

وتم اختيار البحث الفائز، من بين أكثر من 1500 بحث مقدم من جميع أنحاء العالم، وسيتم تنفيذه في مجمع الكليات الطبية والصحية، حيث سيتم إجراء البحوث والتجارب الأولية للدواء الجديد على الحيوانات بالشارقة، ومن ثمّ متابعتها وإكمالها للتجارب على البشر في مركز الغذاء والدواء الأميركي.

ويضم فريق البحث الفائز: الدكتور طالب التل، والدكتورة فرح المرزوق، والدكتور هاني عمر، والدكتور زينم، والدكتور رأفت العوضي.

وقدم أعضاء الفريق، شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على استقبال سموه لهم، مشيرين إلى أن دعم ورعاية واهتمام وحرص سموه، على توفير ومتابعة كافة ما تحتاجه جامعة الشارقة، يمثل العلامة الفارقة لمكانة الجامعة عالمياً، ولتفوق طلبة وأساتذة الجامعة في المجالات المختلفة.