حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة ليفربول جون موريس

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح الأحد، وفد جامعة ليفربول جون موريس، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

ورحب سموه بوفد جامعة ليفربول جون موريس، وبحث سموه مع الوفد سبل تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية بين الجامعتين، والاستفادة من الإمكانيات العلمية للمؤسستين، مشيراً سموه إلى أهمية التبادل العلمي والبحثي لإثراء التجربة العلمية وطرق التدريس والتعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي.

وناقش اللقاء أهمية اتفاقية التعاون العلمي بين الجامعتين، التي تم توقيعها في مارس الماضي، التي تضمنت برامج مشتركة، تشمل تبادل الأساتذة، والطلبة، والبحوث والدورات، وتنسيق البرامج بين الجامعتين، على أن يُمنح بموجبها الطلبة شهادتين علميتين من الجامعتين، والعديد من مجالات التعاون المثمر بين الطرفين.

كما تطرق اللقاء إلى تجربة التبادل الطلابي بين الجامعتين خلال فصل الصيف الماضي.

من جانبه، قدم وفد جامعة ليفربول جون موريس، برئاسة البروفيسور بيتر بابيرس نائب مدير الجامعة، شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة، على إتاحة الفرصة للقاء سموه، مشيداً بالنهضة العلمية والتعليمية التي تتمتع بها جامعة الشارقة، والتي تحظى برعاية واهتمام من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبالجهود الكبيرة لسموه في تطوير ودعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمي للجامعة مع المؤسسات العالمية، مما جعل جامعة الشارقة أحد الجامعات المرموقة والرائدة في مجال العلوم الطبية والصحية.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ونواب مدير الجامعة.