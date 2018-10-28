حاكم الشارقة يبحث التعاون العلمي مع جامعة ماكجيل الكندية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأحد، وفد جامعة ماكجيل الكندية، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالوفد الأكاديمي الزائر، وتبادل سموه معه الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية.

وبحث اللقاء سبل التعاون والعمل المشترك بما يخدم الجامعتين ويحقق أهداف التطوير والتعليم والتنمية.

وتطرق اللقاء إلى اتفاقية التعاون والموقعة بين الجامعتين سابقاً في المجالات الطبية، وإمكانية تطويرها لتشمل عدداً آخر من التخصصات الأكاديمية، بما يسهم في خدمة وتطوير الجانب العلمي والأكاديمي لأساتذة وطلبة جامعتي الشارقة وماكجيل الكندية.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة درع الجامعة التذكاري لوفد جامعة ماكجيل الكندية، وتسلم سموه بهذه المناسبة هدية تذكارية من الوفد.

من جانبه، شكر وفد جامعة ماكجيل الكندية، صاحب السمو حاكم الشارقة على اتاحة الفرصة للقاء سموه، مثمنين اهتمام وحرص ودعم سموه لبرامج تطوير وتنمية العلاقات العلمية مع الجامعة والمؤسسات العلمية في مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تطوير تجارب الجامعات خاصة في مجالات البحوث المشتركة ونقل الخبرات وتبادل الأستاذة والطلبة.

حضر الاستقبال عدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ونواب المدير.