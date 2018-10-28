مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يطلّع على شؤون المواطنين الاجتماعية

الشارقة 24:

التقى مجلس ضاحية الزبارة، أحد مجالس دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، في مقره بمدينة خورفكان، عدداً من أهالي المنطقة، وبحث معهم مختلف شؤونهم الاجتماعية، وذلك في إطار حرص المجلس على دعوة الأهالي، ضمن مبادرة "يلستنا"، وتحت مسمى "فوالة"، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين أهالي الضاحية.

في بداية اللقاء، أعرب محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية، عن رغبته في جعل هذه اللقاءات دورية، تعزيزاً للتواصل، وتحقيقاً للغايات التي من أجلها أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الضواحي، لتكون حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع.

وأشار النقبي إلى أن ضاحية الزبارة، ومن خلال أعضائه وكوادره، حريص دائماً على اللقاء بالأهالي لمعرفة آراءهم واحتياجاتهم ورغابتهم.

حضر اللقاء، خلفان صالح النقبي نائب رئيس المجلس، والأعضاء: راشد سالم النقبي، وعدنان الحوسني، وخلفان مخلوف النقبي، وكوادر المجلس: سعيد سالم النقبي، وإبراهيم الحمادي، وجمع غفير من أهالي ضاحية الزبارة.