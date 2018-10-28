"ضاحية الخالدية" بالشارقة يبحث التعاون مع سوق الجبيل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

زار وفد من مجلس ضاحية الخالدية، برئاسة سعادة خلفان سعيد المري رئيس المجلس، سوق الجبيل بالشارقة، الذي يعتبر أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

ضم الوفد الزائر كلاً من محمد راشد بن جرش نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وسيف المطوع السويدي، ومطر غانم السويدي أعضاء المجلس، وعبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس، وطارق محمد الملا مسؤول المجلس، وعمر عبد الله ومحمد الظهوري موظفي المجلس.

كان في استقبال الوفد، المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل، وطلال أحمد محمد مدير أول للخدمات المساندة، وحميد العليلي مدير قطاع الأسماك، وعلي العطار مسؤول إدارة المشتريات في سوق الجبيل، الذين رحبوا بالوفد، وقاموا بجولة داخل السوق لاطلاع الوفد على أقسامه ومرافقه.

بعدها، اجتمع الجانبان، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز طرق التواصل، والاستفادة من المميزات والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي ضاحية الخالدية.

وتتطرق سعادة خلفان المري، خلال الاجتماع، إلى عدد من المحاور المهمة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها، من أبرزها كيفية استفادة الأسر المتعففة من أهالي ضاحية الخالدية من دعم سوق الجبيل، كما طالب المري المسؤولين في السوق إيجاد طريقة لاستفادة الأسر المنتجة من أهالي الضاحية من المرافق التابعة لسوق الجبيل، إضافةً إلى استفادة صيادي الأسماك من أهالي الضاحية ذات الدخل المحدود.

وفي ختام الزيارة، توجه المري بالشكر والتقدير لإدارة سوق الجبيل لحسن الاستقبال، معرباً بسعادة مجلس الضاحية بفتح آفاق التعاون مع سوق الجبيل، خدمةً للمجتمع ولأهالي الضاحية.

من جانبهم، أشاد المسؤولين في السوق بالأفكار التي طرحت خلال الاجتماع، مؤكدين العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الزيارة توجه المري بالشكر والتقدير لإدارة سوق الجبيل لحسن الاستقبال، مشيراً إلى أن مجلس ضاحية الخالدية يسعد بفتح آفاق التعاون مع سوق الجبيل بما يعزز من خدمة المجتمع وأهالي الضاحية، من جانبهم أشاد المسؤولين في السوق بالأفكار التي طرحت خلال الاجتماع مؤكدين على العمل عليها لتحقيقها خلال الفترة القادمة.