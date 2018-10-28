وفد "الشارقة للخدمات الإنسانية" يبحث التعاون مع الجامعات الأردنية

الشارقة 24:

عاد وفد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى أرض الوطن، السبت، بعد زيارة استمرت أربعة أيام للمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تنمية وتعزيز العلاقات الخارجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

شملت الزيارة الجامعة الأردنية، وأكاديمية سوا، والجامعة الهاشمية، حيث بحثت رئيسة الوفد الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، مع الدكتور كمال الدين بن هاني رئيس الجامعة الهاشمية، سبل تعزيز علاقات التعاون.

وجرى الحديث، خلال اللقاء، عن تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون في مجال التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والوظيفي والإرشاد النفسي، وإقامة برامج الدبلوم المهني المشترك، بالإضافة إلى استقطاب خريجي الجامعة المتفوقين للعمل أو التدريب في المدينة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بني هاني، أن الجامعة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحريصة على دمجهم في الجسم الطلابي، وتقديم الخدمات المناسبة لهم، مع توفير التسهيلات البيئية والفيزيائية في مختلف مبانيها.

ووجه رئيس الجامعة الهاشمية دعوة رسمية إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لزيارة الجامعة، تعزيزاً لأطر التعاون والتنسيق.

كما أوضح بني هاني، أن الجامعة الهاشمية تضم كليات فريدة، ومنها كلية الملكة رانيا للطفولة، وكلية الأمير الحسن بن طلال للأراضي الجافة، كما تضم تخصصاً فريداً من نوعه على المستوى المحلي والعربي وهو إدارة الأزمات والكوارث المفتوح لجميع التخصصات.

من جانبها، أكدت الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي، رغبة المدينة في عقد اتفاقية تعاون مع الجامعة الهاشمية، بهدف توفير فرص التدريب واستقطاب الطلبة والأساتذة المتميزين للعمل في المدينة.

وأوضحت اليافعي، أن ريادة المدينة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تعود إلى عام 1979، وهو تاريخ نشأتها كمؤسسة أهلية غير ربحية، تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من سن الولادة إلى عمر التشغيل، وتسعى دائماً إلى احتوائهم ومناصرتهم وتعليمهم وتمكينهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بالتعاون مع مختلف الأفراد والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.