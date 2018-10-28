حنان المحمود مديراً تنفيذياً لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات

الشارقة 24:

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قراراً إدارياً، بترقية حنان المحمود، إلى درجة مدير عام مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمسمى مدير تنفيذي للمركز.

يأتي قرار ترقية حنان المحمود، تقديراً لإسهاماتها في الارتقاء بجودة الخدمات والمتطلبات الأساسية المقدمة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وبمسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات في الجوانب الاجتماعية المختلفة، إضافةً إلى عملها على الارتقاء بأداء فريق وبيئة العمل في المركز، ليغدو أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية.

وشغلت حنان المحمود منصب، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، منذ عام 2012، وتتضمن مسؤولياتها الإشراف على التوظيف وتشكيل فرق العمل، وتصميم منتجات وخدمات الضيافة، وتطوير الأعمال، والتخطيط المالي، وبناء العلاقات، وتنظيم الفعاليات بما في ذلك: الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، وحفلات الزفاف، والاحتفالات والمهرجانات.

وحصلت المحمود على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية والتسويق من جامعة الشارقة، وهي خريجة برنامج الشارقة للقادة، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، وتشغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، من مارس 2016 وحتى الآن، وعضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي والفعاليات فيها.

كما أكملت المحمود برنامجاً قيادياً مكثفا بالتعاون مع جامعة سان دييغو، وبرنامج تطوير المهنيين PDC مع مركز ريادة التابع للمكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتحمل شهادة في برنامج التدريب على التخصص في البروتوكول الدولي من المعهد الدولي للبروتوكول في كاليفورنيا.