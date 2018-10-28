"مواصلات الشارقة" تطلق خدمة الإنترنت المجاني في محطة الجبيل

الشارقة 24:

حرصاً منها على تلبية احتياجات الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المواصلات العامة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن توفير خدمة الإنترنت المجاني"واي فاي"، في محطة الجبيل للحافلات، فضلاً عن توفير الخدمة في 50 حافلة للنقل بين المدن، حسبما صرح محمد عبد الله البريمي مدير إدارة الخدمات الفنية، مدير إدارة تقنية المعلومات بالندب.

وتفصيلاً، ذكر البريمي، أن الخدمة تتيح لمستخدمي المواصلات العامة ومرتادي محطة الجبيل الاستمتاع والاستفادة بخدمة الإنترنت المجاني، وتصفح المواقع المختلفة، سعياً من الهيئة لدعم منظومة النقل الجماعي، ولتوفير المزيد من صور الحياة الميسرة للجمهور من مواطنين ووافدين وزوار.

وأكد البريمي، أن الهيئة تسعى إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، الساعية للتحول الرقمي الشامل، ومواكبةً لرؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن مجهودات الهيئة تأتي ضمن منظومة عمل حكومة الشارقة، وانسجاماً مع استراتيجية التحول الرقمي الذكي في جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة إلى الجمهور، في ظل التطور الحضاري والمعرفي الذي تشهده الشارقة، وانتشار الأنظمة التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتقدمة، وما يرافقها من زيادة الوعي الرقمي لدى الأفراد بمختلف مستوياتهم العلمية والفكرية، الأمر الذي يحتم ضرورة الاعتماد على خدمات إلكترونية سريعة ومبسطة، والاستغناء عن الإجراءات التقليدية، واستبدالها بإجراءات وتقنيات حديثة، وجعل الشارقة إمارة ذكية بشكل كامل.