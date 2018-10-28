"مرشدات الشارقة" تنظم حدثها السنوي "تحدى عقلك" في 16 و17 نوفمبر

الشارقة 24:

أعلنت مفوضية مرشدات الشارقة عن انطلاق دورة جديدة من برنامج حدثها السنوي، تحت شعار "تحدى عقلك"، في مبنى المفوضية، يومي 16 و17 نوفمبر 2018، من الساعة 4 إلى 9 مساءً، بهدف تشجيع الفتيات والفتيان من جميع الفئات العمرية والجنسيات على المشاركة في نشاطات تمكّنهم من استكشاف قدراتهم الذهنية.

ودرجت مفوضية مرشدات الشارقة على تنظيم فعالية سنوية تفتح من خلالها باب المشاركة لجميع الأطفال من الجنسين، حيث تختار لها في كل عام موضوعاً وشعاراً محددين، ويجسد شعار فعالية هذا العام "تحدى عقلك"، حرص المفوضية على استكشاف نقاط قوة المشاركين الذهنية والإدراكية واكتشاف مواهبهم.

وتهدف فعالية هذا العام إلى تعريف المشاركين بأنواع ومحددات الذكاء، والعوامل المؤثرة في تحفيز العقل البشري على الإبداع، إلى جانب منحهم الفرصة لاستكشاف قدرتهم على التفكير الإبداعي، وذلك من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية التي صممت بناءً على اتجاهات الذكاء المتعددة، وهي مقسمة إلى 8 محطات، تتضمن العديد من الألعاب الممتعة، ونشاطات التحدي.

وفي هذا الصدد، لفتت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة، إلى أن دراسات النمو المعرفي تؤكد على أن أصل الذكاء الإنساني يكمن فيما يقوم به الطفل من أنشطة حسية وحركية، خلال المرحلة المبكرة من عمره، وذلك بتحفيز حواسه وممارسة الأنشطة الحركية، وعليه، فإن الذكاء الإنساني ومهارات التفكير يمكن تعلمها وتطويرها، ومن هذا المنطلق يأتي تنظيم فعالية تحدى عقلك، التي تسعى من خلالها المفوضية إلى تنمية مهارات الذكاء لدى الجميع.

ويتضمن برنامج الحدث العديد من الأنشطة المبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، مثل "سباق الموجة الدماغية"، الذي يتطلب من المشاركين التحكم بسرعة سيارات السباق بواسطة الموجات الدماغية، وهو مفهوم جديد ومشوق يعزز التركيز وروح المنافسة بين المشاركين، كما يشمل البرنامج متحف الغرف المظلمة، وقسم موسيقى الشارع، والرسم بتقنية الواقع الافتراضي، وكشك للتصوير بتقنية "إل إي دي".

وتقام على هامش الحدث سلسلة من الفعاليات الترفيهية، منها حفلات موسيقية، وعروض لقارعي طبول بواسطة عصيّ "مضيئة"، إلى جانب العديد من الألعاب المليئة بالمتعة والمنافسة.

وفي إطار حرص المفوضية على تعزيز التواصل الاجتماعي بين الجميع، يتضمن حدث هذا العام ملتقى أسرياً يشارك فيه جميع الحاضرين كباراً وصغاراً، لتشجيعهم على التعارف وإقامة صداقات جديدة فيما بينهم، وعلى الأسر الراغبة بالاشتراك في فعاليات "تحدى عقلك"، التسجيل عبر الرابط التالي: https://sharjah.platinumlist.net/event-tickets/72102/brain-dare