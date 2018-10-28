شورى شباب الشارقة يُنفذ مقابلات شخصية لاختيار أعضائه

الشارقة 24:

نُفذت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء الدورة السابعة لشورى شباب الشارقة، الذي تنظمه "ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" التابعتان لــ "مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة"؛ بهدف تدريب الشباب والفتيات في المرحلة العمرية من 13 إلى 16 عاماً، على أبجديات العمل البرلماني وفق أصول ومبادئ الشورى، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة التي تتواكب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأجريت المقابلات في مقر سجايا فتيات الشارقة بالقرائن، ومركز ناشئة خورفكان، للمرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، الذين أسفر عنهم الانتخاب من خلال النظام الإلكتروني عبر الرابط www.alshoorasharjah.ae، والذي ترشح من خلاله ما يزيد عن 250 شاب وفتاة من طلبة مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية، والتعليم الثانوي للبنين والبنات في إمارة الشارقة بفئتيها الحكومية والخاصة.

وشُكلت عدة لجان من موظفي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، لإجراء المقابلات مع المرشحين، وفقاً لمجموعة من المعايير الهامة، حيث أبدى المرشحون تفاعلاً إيجابياً ملحوظاً من خلال محاوراتهم مع أعضاء لجان المقابلات، التي أظهروا من خلالها مدى شغفهم لبدء أعمال الدورة السابعة لشورى شباب الشارقة والالتزام بحضور جلساتها، كي يطبقوا مهاراتهم، ويثبتوا قدرتهم على توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين في التعبير عن آرائهم بحرية ومصداقية، ومناقشة قضايا مجتمعهم ووطنهم مع كبار المسؤولين للمساهمة في صنع القرار وتحديد ملامح المستقبل.

حيث تُشكل مرحلة المقابلات الشخصية ملامح الشكل القانوني لشورى شباب الشارقة، والمقرر إعلان أسماء الفائزين بعضوية دورته السابعة البالغ عددهم 80 عضواً، في الخامس من نوفمبر المقبل.

ويُعد شورى شباب الشارقة، الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2005، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من أهم التجارب البرلمانية الشبابية، التي تستكمل مسيرة مجلس شورى أطفال الشارقة الذي تأسس في عام 1997م، انطلاقاً من حرص سموهما على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم تجاه خدمة الوطن وتقدمه، وتمكينهم من قيادة المستقبل.