"اجتماعية الشارقة" تنظم "بازار إنتاج" بالتعاون مع "شؤون الضواحي"

الشارقة 24:

ينظم مركز إنتاج بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، "بازار إنتاج" في نسخته الثالثة، لعرض منتجات الأسر المنتجة من مستحقي الضمان الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، على مدى 7 أيام، من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر من عام 2018، بمجلس ضاحية مويلح من الساعة 5 عصراً وحتى 9 مساءً.

ويهدف البازار لدعم الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها وتوفير منافذ للبيع، بحيث يتم تسويق هذه المنتجات من خلالها، والتي تعود عليهم بمردود مالي يساندهم في الارتقاء بهذه المشاريع، ولا سيما أن المجتمع معني بدعم هذه الفئة من خلال الترويج لهذه المنتجات، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ومن جهتها، أكدت مريم الحمادي مدير مركز الإنتاج بالدائرة، أن تنظيم البازار يأتي انسجاماً مع رؤية وأهداف الدائرة في نهجها من رعاية أفراد الأسر إلى التمكين، وبذلك يمثل "البازار" فرصة حقيقية للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها، لتتعرف عليها شريحة واسعة من المستهلكين، مما يساهم في دخولها إلى السوق بشكل ينعكس إيجابياً على أداء هذه المشاريع واستمراريتها على نحو يساعد في تحسين مستوى دخل أصحابها وتمكينهم من رفع مستواهم المعيشي.

وأفادت الحمادي؛ أن المعرض يضم 31 ركناً مشاركاً من الأسر المنتجة، إلى جانب إلى 3 مشاركات تضم منتسبي دار الرعاية الاجتماعية للمسنين؛ وكذلك الرعاية المنزلية لكبار المواطنين؛ من خلال عرض منتجات حرفية ومشغولات يدوية، بالإضافة إلى مشاركة واحات الرشد بركن يضم مواد غذائية، إذ يتضمن البازار 34 ركناً تتنوع معروضاته بين الأكلات المتنوعة، والحلويات، و المخبوزات "لقيمات، جباب، رقاق"، الإكسسوارات، المشغولات التراثية، العطور، الدخون، والعبايات والشيل، والحنة.

كما يتم تنظيم عدد من الأنشطة المصاحبة للمعرض، والتي تتمثل في؛ ورش لتعليم المستهلكين حرف جديدة تمكنهم من تطوير قدراتهم الذاتية واكتساب مهارات حرفية متنوعة، وورشة عن مهارات الطبخ، وورشة العمل في صناعة الدخون ومشتقاتها، وورشة خاصة بصناعة البهارات، والتلبينة، وتزيين مشابك الشعر وتزيين الشيل، الديكوباج، الزعفران، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والهدايا للزوار البازار.

وسيتم تنظيم البازار أيضاً في المنطقة الوسطى خلال الفترة من 7 إلى 9 من شهر نوفمبر المقبل، وكذلك في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 20 إلى 22 من نوفمبر المقبل.