افتتاح الملتقى الثامن لأفضل الممارسات لجائزة "الشارقة للتميز التربوي"

الشارقة 24 – وام:

افتتح مجلس الشارقة للتعليم اليوم السبت بمقر معهد تدريب المعلمين، الملتقى الثامن لأفضل الممارسات لجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، لعرض أفضل الممارسات للفئات الفائزة بمشاركة 600 شخص.

حضر الافتتاح علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا رئيس لجان التحكيم والمحكمين، وعدد من الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين وممثلي المدارس والمناطق التعليمية.

وأكد محمد الملا رئيس لجان التحكيم والمحكمين، في كلمته خلال افتتاح الملتقى أهمية تشجيع ونشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي، وحث الحضور على ضرورة المشاركة في هذه الجائزة، مستعرضاً أبرز نقاط الملتقى والورش المصاحبة وآلية التسجيل وتحميل المسوغات المطلوبة للمرشح والجدول الزمني للجائزة وفئاتها وأهدافها، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل العاملين على الجائزة للتعريف بها ونشر ثقافة التميز بين أوساط المجتمع التربوي.

ووجه الملا رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للجائزة ومتابعته الحثيثة لها تحفيزاً للميدان وخلق المنافسة الشريفة بين أطرافه، مشيراً إلى أهمية الملتقى الذي يهدف إلى توسيع قاعدة التوعية المجتمعية بدور الجائزة في ترسيخ مفاهيم التميز ودعم التعليم والميدان التربوي وتحفيز المتميزين والممارسات التربوية المبدعة.

وتضمنت أعمال الملتقى عقد ورش تدريبية وورش فئة الطالب المتميز قدمتها الفائزة بالجائزة فاطمة فوزي، وفئة المعلم المتميز وقدمتها المعلمة آمنة يوسف، وفئة الأسرة المتميزة قدمها الدكتور رائد صبحي، وفئة معلم التربية الخاصة قدمتها رقية النقبي، وفئة المدرسة المتميزة قدمتها مدرسة أسلمة للتعليم الثانوي وفئة أفضل حضانة متميزة قدمتها موزة الشومي.

وتهدف الجائزة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي إلى دعم وتشجيع المميزين داخل المؤسسات التربوية في إطار السعي نحو إحداث تنمية ونهضة وطنية، وتجسيد ثقافة التميز والجودة في المدرسة وإبراز الممارسات التربوية المميزة ونشر ثقافة التميز بين الزملاء في الميدان التربوي، حيث تعد جائزة التميز من أكبر الجوائز التعليمية التربوية في الدولة ومنهجاً للعمل والابتكار وحافزاً على العطاء والإبداع والبحث عن كل ما هو جديد ومفيد للعملية التعليمية، كما تعتبر دافعاً قوياً لتطوير الذات.