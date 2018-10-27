وفد "التعليم والمعرفة" في أبوظبي يتعرف على برامج "الشارقة للعمل التطوعي"

الشارقة 24 – وام:

استقبلت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وفداً من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في زيارة تهدف إلى إجراء مقارنة معيارية والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها الجائزة، وكذلك التعرف على آليات تنفيذ البرامج ومعايير تقييم الأعمال التطوعية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين "الجائزة" ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، أن الجائزة ترحب وتفتح أبوابها لجميع الجهات بالدولة للتعرف على خبرتها في هذا المجال كونها رائدة في مجالها والأولى على مستوى الدولة وعلى مستوى الوطن العربي.

وأضافت أن الجائزة تشجع وتحفز على ظهور جوائز ومبادرات تدعم العمل التطوعي في الدولة، مما يسهم في مواكبة وتطلعات رؤية قيادتنا الرشيدة في نهجها نحو تعزيز العمل التطوعي لدى الأفراد والمؤسسات.

ومن جهتها، أشارت رئيسة الوفد الزائر هند الحامد رئيس قسم الجودة والتميز، أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تسعى دوماً إلى تطوير خدماتها التعليمية وأنشطتها المجتمعية وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التوعية المجتمعية من خلال الزيارات المتبادلة لعقد المقارنات المعيارية مع الجهات المتميزة، ولا سيما أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي رائدة في مجالها على مستوى الدولة أو الدول العربية.

وأكدت أن الهدف من خلال هذه الزيارة هو الاطلاع والتعرف على آليات وبرامج الجائزة، بما فيها آلية التوثيق وساعات العمل التطوعي وكافة الجوانب الأخرى المتعلقة بالجائزة، إلى جانب التعرف على كيفية نشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، وكذلك الاستفادة من خبرات الجائزة في المشاريع المشابهة في المجال التطوعي.