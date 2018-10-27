"درهم الحمد" من "خيرية الشارقة" يسهم بتنفيذ 6640 مشروعاً في 20 دولة

الشارقة 24:

بلغ عدد مشتركي خدمة "درهم الحمد"، أحد المشاريع والمبادرات الحيوية المميزة لجمعية الشارقة الخيرية، نحو 23 ألف مشترك، وذلك منذ تفعيل الخدمة مع شركتي "اتصالات" و"دو"، عام 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018، فيما أسهم المشروع بتنفيذ 6640 مشروعاً خيرياً في 20 دولة.

وجاءت النتائج وفقاً لتقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية، حيث يتم استقطاع درهم واحد يومياً تلقائياً، عبر الاشتراك في الخدمة من خلال الكود 1110 لعملاء "اتصالات"، والكود 1011 لعملاء "دو".

وذكر التقرير الصادر عن إدارة الشؤون المالية بالجمعية، أنه تمت الاستفادة من حجم التبرعات الواردة من المشتركين في الخدمة، منذ إطلاقها في بناء 120 بيت إيواء للفقراء، وإجراء 5000 عملية عيون وتصحيح إبصار، مع عمليات إزالة المياه الزرقاء، خضع لها المصابون بأمراض العيون وضعف البصر، مع توفير جلسات غسيل الكلى لـ 58 حالة مصابة بالفشل الكلوي.

كما تم تنفيذ مشاريع الأيادي المنتجة للكثير من الأسر المتعففة، والتي تعد بمثابة فرصة عمل يتم توفيرها للمستفيدين، ليحصلوا منها على قوت يومهم من كسب أيديهم، وكان من ثمار صدقات متبرعي درهم الحمد، في مشاريع الأيادي المنتجة، أنه تم توفير 20 عربة نقل، و10 دراجات نارية، و30 دراجة، وتسليمها للحالات التي تعمل بمهنة نقل الركاب والمنقولات، كما تم توفير 60 ماكينة خياطة للنسوة الأرامل اللاتي يعملن بمهنة الخياطة، وشراء 10 طواحين، لمن لديهم الدراية بالعمل في مطاحن الحبوب.

وبحسب التقرير، فإن صدقات متبرعي خدمة درهم الحمد، ساهمت في توفير المواد الغذائية لأكثر من 500 أسرة متعففة، كما تمكنت الجمعية من تفريج كربة إحدى الحالات من ذوي الدخل المحدود، من مقيمي إمارة الشارقة، وإنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في مصر، وتوفير العلاج لـ 6 حالات مرضية من سكان مدينة الشارقة.

كما أنجزت إدارة المشاريع والكفالات بناء مسجدين، و10 آبار، مع دار لكفالة الأيتام، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومستوصف صحي يوفر خدماته الصحية لجمهور كبير من السكان، في جمهورية النيجر.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع المشار إليها تم تنفيذها في عدة مناطق نائية، في عدد من الدول هي: ملاوي، وموريتانيا، والنيجر، وجنوب أفريقيا، والهند، وليبريا، وإثيوبيا، وبنغلاديش، وجمهورية تشاد، إلى جانب زمبابوي، والبوسنة، ومصر، والسودان، وكينيا، وبعض الحالات من ذوي الدخل المحدود، من المقيمين داخل إمارة الشارقة.

وأكد عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، أنه منذ إطلاق المبادرة منتصف عام 2017، مع شركة "اتصالات"، ومن ثم استكمال المسيرة بالتفاهم مع شركة "دو"، في نوفمبر من العام ذاته، كان من المتوقع أن يصل عدد المشتركين في الخدمة لنحو 100 ألف مشترك، بينما استقر عدد المشتركين عند 23 ألف مشترك، في ظل سعي حثيث لتحقيق زيادات كمية في الأعداد.

وعبّر الدخان عن سعادته بنجاح مبادرة درهم الحمد، في تنفيذ هذا الكم من المشاريع الكبرى، التي تنوعت ما بين مستوصفات صحية، ودعم للأسر المتعففة، وتحويلها من أسر تعتمد في نفقاتها اليومية على مساعدات الجهات الخيرية، إلى أسر تنال الدخل من كسب أيديها، وكذلك توفير جلسات الغسيل الكلوي، وعمليات العيون، وعمليات قلوب للأطفال المصابين بثقوب وقسطرة القلب.

وناشد الدخان أصحاب الأيادي البيضاء لتحفيز ذويهم وتشجيعهم على المشاركة في الخدمة التي لن تكلفهم سوى درهم واحد يومياً، أي ما قيمته 30 درهماً فقط شهرياً، ليكون هذا التبرع صدقة مستمرة تنوب عمن يرغب في التبرع، ويتناسى أو يتعذر عليه ذلك، نظراً لانشغاله، فيكون اشتراكه في خدمة درهم الحمد، متوافقاً ورغبته، حيث لا يحتاج منه تبرعه من خلال الخدمة وقتاً أو جهداً، كما أن المبلغ المستقطع على الرغم من بساطته، يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى، في بلدان يعاني مواطنوها من انعدام الخدمات، حيث تقوم الجمعية بتوجيه تلك التبرعات لدعم الأسر المتعففة والحالات الأكثر استحقاقاً داخل الدولة، إلى جانب توفير المشاريع الخدمية لسكان المناطق النائية في البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية.

ولفت إلى أن طموح الجمعية من خلال المشروع، يتجاوز ما تم الوصول إليه، من أعداد للمشتركين في خدمة درهم الحمد، ومع ذلك نجحت الجمعية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخيرية التي تخدم قطاعاً كبيراً من المحتاجين، في الكثير من البلدان التي تغطيها أعمال ومشاريع الجمعية.