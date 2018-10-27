"بلدي الشارقة" و"البلدية" يبحثان تعزيز التعاون لتحقيق أهداف الإمارة

الشارقة 24:

أكد المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، خلال اجتماعهما الخميس، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، وتطوير آلية العمل، لتحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والأهداف التي يسعى لها المجلس والبلدية، لخدمة الإمارة والقاطنين فيها، ضمن أعلى المستويات .

ترأس الاجتماع سعادة سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، ومساعدي المدير العام للبلدية ومدراء الإدارات.

وأكد سعادة سالم علي المهيري، أن الاجتماع التنسيقي يعزز التعاون بين المجلس والبلدية، خاصة في ظل القرارات السامية التي أعلنها صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال افتتاح أعمال المجلس الاستشاري، بشأن انتخابات المجالس البلدية، ومجالس الضواحي، وما لهذه القرارات من دلالات على حرص سموه على تعزيز الفكر التشاوري، بين أبناء الإمارة.

من جانبه أوضح سعادة ثابت سالم الطريفي، أن اللقاء عكس التوافق في الأهداف والرؤى بين المجلس البلدي والبلدية، والحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يعمل المجلس والبلدية كمكوّن واحد، لبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق رؤية الإمارة، ومتابعة جميع المهام الموكلة إليهما، مع حرصهما على أن تبقى الإمارة مدينة عصرية بخدمات نوعية مستدامة، مشرقة بالبهجة والعطاء.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون، والنهوض بالخدمات التي يتم تقديمها، لتحقيق معدلات عالية من الرضا من المتعاملين والقاطنين.

كما قام رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بالاطلاع على آلية عمل إدارات البلدية، والخدمات التي تقدمها، وأبرز ما حققته خلال الفترة الماضية.