20 مارس 2019 انطلاق "المنتدى الدولي الـ 8 للاتصال الحكومي"

الشارقة 24:

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت شعار "تغيير سلوك... تطوير إنسان" يومي 20-21 مارس 2019، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث المنتدى في دورته الجديدة، التي تستمر على مدار يومين، عدداً من المحاور المتعلقة بدور الاتصال الحكومي في تمكين الإنسان، وتعزيز فرص التنمية على مستوى رأس المال البشري، أبرزها: تغيير النظرة الاجتماعية للتعليم، وبناء ثقافة مهارات المستقبل، وتأصيل الإيجابية، وسبل السعادة المستدامة، بالإضافة إلى غرس حِس المسؤولية الفردية، وتأثير الفرد في واقع البشرية.

ويهدف المنتدى إلى وضع آليات تحليل السلوك البشري، لفهم نفسيات الأفراد، والعوائق التي تحول بينهم وبين التغيير الإيجابي، والعمل على حلها، وتبني أحدث آليات واستراتيجيات التوعية وتغيير السلوك، كمحور أساسي من محاور عمل الاتصال الحكومي، اتباعاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة.

كما يسعى إلى إشراك الفرد داخل المجتمع في وضع الخطط والبرامج الحكومية، ليعرف مسؤوليته الشخصية، ويصبح هو المساهم المحوري في إنجاحها، فضلاً عن التنبيه لأهمية تدريب كوادر الاتصال الحكومي، لاستيعاب دورها الجديد الذي يلامس حياة الناس بشكل حقيقي ويومي، والاستعداد له من خلال تطبيق نظريات تغيير السلوك في الاتصال الحكومي.

وحول جديد الدورة القادمة، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الدورة القادمة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تأتي استمراراً لما حققته الدورات السابقة من أهداف، تتمثل في تعزيز بنية الاتصال وأدواته، وتسليط الضوء على الموضوعات المحورية، التي يجب أن تشكل العملية والأنشطة الاتصالية في كل بلد ومرحلة.

وأضاف أن الدورة تركز على تأثير الاتصال الحكومي، في صياغة مسارات الأفراد والتوعية بالقضايا المهمة والمصيرية، فمهمة الاتصال الحكومي هي بناء الإنسان الواعي والملتزم، الذي ينظر إلى مصالحه الخاصة كجزء من المصلحة العامة، تتكامل معها ولا تتعارض، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع الخطط الاتصالية المتخصصة، التي تسهم في تحويل القضايا المصيرية إلى ممارسات فردية وعامة، يتمكن خلالها كل فرد من معرفة دوره في خدمتها.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن الدورة القادمة وبشعار "تغيير سلوك... تطوير إنسان"، تتوافق مع رؤية إمارة الشارقة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد أن الإنسان محور وغاية كافة السياسات والبرامج الحكومية، لافتاً إلى حرص المنتدى على استضافة خبراء اتصال محليين ودوليين، وخبراء في السلوك الإنساني والاجتماعي، على منصة واحدة لوضع الطروحات اللازمة لتحقيق أهداف المنتدى.

وأوضح رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الدورة القادمة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تتوجه نحو المزيد من التخصص الواقعي الذي يبرز دور نظريات العلوم الاجتماعية والفردية، في ممارسة حملات الاتصال الناجحة، فبدون معرفة أنماط تفكير الجمهور، وما يؤثر فيها وما يحدد ممارساتهم، سيبقى الاتصال معزولاً عن الأفراد، وتأثيره عليهم لحظي وغير دائم، مؤكداً أن الاتصال الحكومي ينبغي أن يكون مصدر إلهام للجمهور، ومرشداً لهم في تبني ثقافات ومواقف تقوم على خدمة المصالح العامة قبل الفردية.

ونوه رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن المركز الدولي للاتصال الحكومي، يسعى نحو تحويل الاتصال من مهمة إلى ممارسة يومية، تجمع بين التقنيات الحديثة والعلوم الاجتماعية التقليدية، مشيراً إلى أن نجاح الاتصال في التأثير الإيجابي، على وعي وممارسات الأفراد، مرتبط بقدرته على مواكبة المستجدات من ناحية، وعلى التزامه بمهامه الإنسانية من ناحية ثانية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حرص المركز الدولي للاتصال الحكومي، على النهوض بالجوانب النظرية والتطبيقية لمنظومة الاتصال الحكومي، لافتاً إلى ما حققه المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، منذ انطلاقته عام 2012، في تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير، من خلال استضافة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وقادة الفكر، والمسؤولين الحكوميين، وقادة ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني.