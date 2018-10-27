الشامسي يدون "عبارات الوفاء" مشاركاً بمبادرة "علمني زايد" الرقمية

الشارقة 24:

شاركت شرطة الشارقة في مبادرة "علمني زايد" الرقمية، التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تزامناً مع عام زايد، واحتفاء وإبرازاً للقيم النبيلة السامية التي تحلى بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

ودوّن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، على اللوحة الإلكترونية المخصصة لشرطة الشارقة، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية، عبارة أكد فيها على معاني الوفاء والمحبة التي يكنها أبناء الوطن، لـ "المغفور له" والتزامهم بقيم الحكمة والاحترام وبناء الإنسان، والاستدامة والعزيمة والإرادة، والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غالٍ ونفيس.

حضر "التدوين"، العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ونواب المدراء العامين، ومدراء الإدارات بشرطة الشارقة.