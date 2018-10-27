"كهرباء الشارقة" تدشن حملة "عبر عن وفائك" بشعار "في القلب زايد"

الشارقة 24:

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، للعام الرابع على التوالي، حملة "عبر عن وفائك"، وتأتي هذا العام تحت شعار "في القلب زايد"، لتحمل رسالة شكر وعرفان للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بيوم العلم.

كما تحمل رسالة شكر وتقدير للقيادة الرشيدة، على جهودها المستمرة لتوفير الرفاهية والسعادة والأمن والأمان في الدولة، لينعم الجميع على هذه الأرض الطيبة، بالحياة المستقرة، وذلك لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الموظفين، والمراجعين، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية، وحثهم على بذل مزيد من الجهد.

وتضمنت فعاليات الحملة، التوقيع الإلكتروني للتضامن مع شعار الحملة، وتنظيم عدد من الفعاليات التي ترسخ قيم الهوية الوطنية والانتماء.

دشن الحملة سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومحمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد للبيئة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بالهيئة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، أن الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، متأصل وراسخ في النفوس ودافع للمزيد من العطاء الصادق وغير المحدود، الذي يصل عند شعب الإمارات الكريم إلى درجة التضحية بالأعمار والأرواح من أجل الوطن ورفعته، والوقوف صفاً واحداً وراء القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في توفير سبل الحياة الكريمة والرفاهية.

وأضاف أن تنظيم حملة "عبر عن وفائك" للعام الرابع على التوالي، تهدف لتشجيع الموظفين وفئات المجتمع على التعبير عن حبهم وانتمائهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم، من خلال التفاني والإخلاص والاجتهاد في العمل، لتعزيز المكتسبات التي حققها الوطن والاستمرار في مسيرة الازدهار والتطور.

من جانبها أوضحت منى البردان، قائد فريق الاتحاد بالهيئة، أن فعاليات حملة "عبر عن وفائك"، التي تنظمها الهيئة هذا العام تحت شعار"في القلب زايد"، تضمنت رسالة شكر لقيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في إسعاد المواطنين، والمقيمين، على أرض الإمارات الطيبة.