"الوقاية والسلامة" بالشارقة تعقد برنامجاً توعوياً عن "كبار المواطنين"

الشارقة 24:

استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2017، بشأن تهيئة إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية لكبار السن، ودعماً للجنة جعل الشارقة إمارة صديقة لـ "كبار المواطنين"، أقامت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برنامجاً توعوياً بعنوان "مهارات وفنون التعامل مع كبار المواطنين في (المنزل – الطوارئ)"، وذلك في مجلس ضاحية مويلح، حيث هدف البرنامج التوعوي إلى تعريف فئة الموظفين بالإمارة ومرافقي كبار المواطنين وكل من يهتم بهم، بالأساليب الصحيحة للتعامل معهم خلال الممارسات اليومية في المنزل، أو في حال حدوث أي طارئ.

وتناول البرنامج التوعوي المتغيرات التي يتعرض لها كبار المواطنين وقد تم الاطلاع على بعض الإحصاءات والأرقام ذات الدلالة، بالإضافة إلى التعرف إلى طرق وأساسيات رعايتهم في المنزل والسعي إلى تسخير كل ما هو من حولهم لراحتهم، وتوفير جميع المتطلبات التي من شأنها تسهيل الحياة لهم.

وتخلل البرنامج التوعوي العديد من الورش التدريبية والأنشطة التي من شأنها ترسيخ المفهوم لدى الحضور.

وأعرب الشيخ سيف محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة عن أهمية عقد مثل هذه البرامج التوعوية التي تهدف إلى رعاية وحماية هذه الفئة من المجتمع من أية مخاطر قد تحيط بها والتعرف على الآليات والتصرفات الصحيحة التي يجب أن يتم اتباعها في حال حدوث أي مكروه أو طارئ، والسعي إلى جعل حياة كبار المواطنين أسهل.