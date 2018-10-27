"القاسمية" و"القرآن الكريم" بالشارقة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

الشارقة 24:

وقعت الجامعة القاسمية، بمقرها، اتفاقية تعاون مع مجمع القرآن الكريم بالشارقة لتبادل المعرفة ودعم البرامج الأكاديمية والبحث العلمي بين الجانبين.

وقع الاتفاقية الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية، وشيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وأكد الدكتور رشاد سالم أن الاتفاقية جاءت لأهمية التعاون بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة في جميع المجالات حيث تضم الجامعة القاسمية من ضمن مرافقها - دار المخطوطات الإسلامية وكلية القرآن الكريم - وترغب في تعميق أواصر العلاقات العلمية والتعاون المثمر مع مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وتشمل بنود الاتفاقية مشاركة طلبة الجامعة القاسمية في أنشطة مجمع القرآن الكريم المختلفة، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجانبين لإلقاء المحاضرات والندوات، وإجراء ونشر البحوث العلمية المشتركة في مختلف التخصصات.