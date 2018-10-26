العوبد يترأس الاجتماع التنسيقي لـ "لجنة الأزمات بالشرقية"

الشارقة 24:

ترأس العميد محمد راشد العوبد، مدير إدارة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي للجنة الأزمات والطوارئ بالمنطقة الشرقية، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بإدارة المنطقة الشرقية، بحضور أعضاء الفريق الذي يمثل مختلف المؤسسات، والدوائر الحكومية بالإمارة.

ورحّب العميد العوبد بالحضور، مشيداً بالتعاون اللافت بين مختلف دوائر مدينة خورفكان، وأكد على ضرورة الاستعداد والجاهزية التامة لموسم الأمطار، واتخاذ ما يلزم من تدابير تحسباً لحالات الطوارئ.

وبحث الاجتماع خطة اللجنة للتعامل مع الأمطار، في مختلف مناطق المدينة، وناقش الحضور مفردات وآليات العمل الجماعية، وتوزيع الأدوار بين فريق اللجنة، على مستوى الدوائر، كل في اختصاصه.

وفي ختام الاجتماع دعا العميد العوبد، أعضاء الفريق إلى ضرورة بذل الجهود بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشتركة، في التخفيف من حدة الآثار المترتبة على موسم الأمطار.