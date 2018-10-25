مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يبحث تعزيز التعاون مع الدفاع المدني

الشارقة 24:

بحث مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة، بهدف تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة، بين الأهالي والأسر .

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني في خورفكان، يوم الخميس، بحضور العقيد سلطان سعيد الشحي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخورفكان، ومحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية، ونائبه خلفان صالح النقبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العقيد الشحي، أن الإدارة لن تدخر جهداً لتعزيز تعاونها مع كافة الجهات والمؤسسات بالمدينة، انطلاقاً من دورها في حماية الأرواح، وخلق مناخ آمن للأفراد، وأعرب عن تقديره للتعاون مع مجلس ضاحية الزبارة، لتعزيز فرص تنظيم البرامج المشتركة.

بدوره، دعا رئيس مجلس الضاحية، إلى ضرورة توعية الأهالي للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وأشاد بدور الإدارة العامة للدفاع المدني وجهودها في توعية الجمهور، وتواصلها الدائم مع المجتمع، لزيادة تدابير الوقاية .

وبحث المجتمعون، مقترحات واحتياجات الضاحية، وإحداث نقطة للدفاع المدني قرب الضاحية، وتنظيم ندوات توعوية للأهالي.