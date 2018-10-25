ريم بن كرم تدعو إلى إشراك الشباب في عملية صنع القرار

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعربت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، والذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير، بهدف المساهمة في تمكين الشباب، وفتح المجال أمامهم، للمشاركة في الفعاليات المختلفة.

وأوضحت بن كرم، أن الأهداف التي يسعى مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، إلى تحقيقها هي أهداف تهم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بشكل كبير، وأكدت أن المؤسسة ترغب في تحقيقها، بالتعاون مع شركائها، مشيرة إلى أنه من الصعب أن ينعم المجتمع الدولي بالاستقرار، من دون أن يضع خططاً تسهم في إدماج الشباب بلا استثناء في بنيته الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى ضرورة إشراك الشباب من الجنسين، في دائرة صنع القرار، ووضع السياسات التي تمّس مصائرهم.

ونوهت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة، تؤمن بالدور الذي يلعبه الشباب، لذا تم توفير البرامج والخطط الإنمائية التي تسهم في تمكين الشباب والارتقاء بأدوارهم، وأنه من هذا المنطلق، ارتأت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة، أن تطلق ومن منبر هذا المؤتمر برنامج "وثبة"، الهادف إلى استقطاب القيادات الشابة وتفعيل دورها، وتشجيع وتنمية الشراكات بين القطاعات المختلفة في المجتمع، بهدف دعم المهارات القيادية والأفكار المبدعة.

وأضافت أنه بموجب هذا البرنامج، الذي صممته وتشرف عليه مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير"، سيتم اختيار نخبة من شباب الإمارات، من خريجي الجامعات وإرسالهم للتدريب في شركات ومؤسسات اقتصادية عالمية، لإكسابهم الخبرات والمهارات الوظيفية الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، وتعريفهم بمستجدات آليات الإدارة، وتنمية القدرات الذاتية، وكفاءة الفريق، بما يترجم سعي المؤسسة المتواصل للتصدي لظاهرة اتساع الفجوة، بين مخرجات التعليم وسوق العمل.