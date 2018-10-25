زينة اليازجي: العالم يشهد نزوح شخص في كل ثانيتين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلنت الإعلامية السورية زينة اليازجي، أن مشاركتها في مؤتمر الاستثمار في المستقبل، جاءت من خلال جلسة نقاشية، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للحديث عن الشباب النازح، وكيفية المساهمة في بناء السلام في بلدانهم الأصلية، والعمل على دفع عجلة التنمية.

وأوضحت اليازجي، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن هناك 68 مليون نازح في العالم، وأن العالم يشهد في كل ثانيتين نزوح شخص جديد، وأشادت بجلسة المفوضية خلال فعاليات المؤتمر، التي خرجت بتوصيات وأفكار جديدة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وعملية التواصل عن بعد.

وفي نفس السياق، أكدت الصحافية السورية، أن إمارة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير، تلعبان دوراً كبيراً ومهماً في عملية جمع التبرعات، واحتواء العديد من الأطفال والشباب اللاجئين في مختلف بقاع الأرض، مشيرة إلى فضل الشارقة ومؤسسة القلب الكبيرة، في العناية بهذه الفئة والتخفيف من معاناتها، في ظل مبادئ الإنسانية التي تجمع الجميع، على هذا الكوكب.