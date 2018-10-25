فاهم القاسمي يدعو لإشراك الشباب في وضع السياسات

الشارقة 24:

أعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة، عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، الذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية".

وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن الجزء الأساسي من استراتيجية المؤتمر، هو إشراك الشباب في وضع السياسات، ودعا إلى تطبيق هذا الأمر.

وشدد رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، على أهمية إشراك الشباب في وضع السياسات، ومناقشة الطرق المختلفة للاستثمار في الشباب، من أجل مستقبل مستدام.