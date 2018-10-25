العميد بن نصار يشهد تخريج دورة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام

الشارقة 24:

بمشاركة 10 ضباط من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، قام العميد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، بحضور الأستاذ سالم علي الغيثي مدير قناة الشارقة، بتخريج دورة "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام"، حاضر فيها الأستاذ أحمد فوزي الغنيمي من مؤسسة الشارقة للإعلام.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام، وبهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، تحقيقاً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة الهادفة إلى خلق شراكة فاعلة مع كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق الأهداف الرئيسية التي ترتكز على تعزيز الأمن والأمان، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وتضع مؤسسة الشارقة للإعلام كل خبراتها لتدريب الكوادر الإعلامية بشرطة الشارقة، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في خدمة المجتمع بكافة قطاعاته وفئاته، والاتفاق على استراتيجية موحدة لإبراز الإنجازات الكبيرة المتحققة في مجال الأمن والسلامة في إمارة الشارقة، خاصةً في ضوء تطبيق مشروع الشارقة إمارة آمنة، والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المجتمع في دعم جهود المؤسسة الشرطية في بسط الأمن والاستقرار.