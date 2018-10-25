اللواء الشامسي يستقبل وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

الشارقة 24:

استقبل سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في مكتبه، صباح الخميس، العميد جمال جمعة حبش مدير إدارة التفتيش الأمني الـ K9، بالإدارة العامة لقطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

هدفت الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق، ودعم آليات العمل المشترك بما يضمن تحقيق أفضل المعايير المؤسسية في مجالات التفتيش الأمني، والمهام المنوطة بها، واستعراض الموضوعات التي تهم الجانبين، وبحث آفاق توحيد الجهود، وتوظيف القدرات المختلفة لرفع الجاهزية، والاستعداد الدائم في أداء المهام والواجبات، بما يحقق الأهداف المنشودة.

أثنى قائد عام شرطة الشارقة، خلال اللقاء، على جهود إدارة التفتيش الأمني بشرطة أبوظبي، ورؤيتها المستقبلية، والدور الذي يضطلعون به في دعم جهود القطاعات الأمنية في مجالات الرقابة، وتأمين المرافق الحيوية، وغيرها من المهام، والواجبات.

بدوره، أعرب العميد جمال جمعة حبش مدير إدارة التفتيش الأمني، عن شكره لقائد عام شرطة الشارقة، لاهتمامه بتطوير آليات العمل المشترك، بما يضمن تجويد الأداء.

وفي ختام الزيارة، أهدى قائد عام شرطة الشارقة، وفد القيادة العامة لشرطة أبوظبي، درعاً تذكارياً، تقديراً لجهود التعاون والعمل المشترك القائم بين الجانبين في خدمة منظومة العمل الشرطي.

حضر اللقاء العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، والمقدم طارق المدفع مدير مكتب القائد العام، ونائبه المقدم جابر النعيمي.