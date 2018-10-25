شرطة الشارقة تدعو إلى اتخاذ تدابير السلامة في المناطق البرية

الشارقة 24:

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية، دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مرتادي المناطق البرية، إلى ضرورة اتخاذ كافة تدابير السلامة عند التوجه لمختلف المناطق البرية، وخاصةً من قبل مستخدمي الدراجات النارية، وضرورة التعاون مع رجال الشرطة والتقيد بالتعليمات والانتباه للوحات الإرشادية، بالمواقع المخصصة للسياحة والترفيه.

وتجدد شرطة الشارقة دعوتها للأفراد ومرتادي المناطق البرية باتخاذ احتياطات الأمن والسلامة أثناء قيادتهم المركبات والدراجات النارية في المناطق الصحراوية، والابتعاد عن تجمعات العوائل وممارسة السلوكيات السلبية.