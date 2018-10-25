"أشغال الشارقة" تنجز ممشى مطاطي رياضي بدبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة، مضماراً مطاطياً للجري، على امتداد القناة المائية في مدينة دبا الحصن، تشجيعاً على ممارسة رياضة الجري في بيئة صحية وطبيعة ملائمة، وبعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة، تم خلالها استغلال المسارات الواقعة على طول القناة بالشكل الأمثل.

وافتتحت الدائرة الممشى أمام الجمهور، بعد إنجازه كلياً في احتفالية، حضرها سعادة أحمد جمعوه اليحيائي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، ومطر الخشري مدير الديوان الأميري بمدينة دبا الحصن، وعبد الله سبيعان مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بدبا الحصن، والمهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، وعدد من المسؤولين والأهالي وكبار المواطنين.

وأوضح سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة انتهت من إنشاء مضمار مطاطي للجري بطول 3 آلاف متر، وعرض 3 أمتار، بتكلفة مليون درهم، مزودة بأعمدة إنارة بمصابيح موفرة للطاقة، وممشى من الإنترلوك يحيط بالممشى المطاطي، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة والملبية لاحتياجات المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن.

وثمن السويدي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ المشروع، الذي يأتي ضمن رؤى سموه التنموية لتطوير كافة مناطق إمارة الشارقة.

وعن المواد المستخدمة في المضمار، أكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، أن معظم المواد المستخدمة في الممشى هي مواد صديقة للبيئة، هي نتاج لنظم التجميد وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت، لافتاً إلى أن الدائرة اتخذت سياسة مدروسة في إطار حرصها على إنجاز هذه المشاريع، من خلال اعتماد نوعية المواد المستخدمة في إنشاء المضمار، وتوافقها مع المعايير القياسية التي تلائم بيئة المنطقة، وذلك حرصاً على سلامة ممارسي رياضة الجري.

وأضاف بن يعروف، أن المضمار يمتاز بأنه صديق للبيئة، ويؤمن كافة وسائل السلامة والراحة من أخطار السقوط والمقاومة العالية للعوامل الجوية والطقس الحار، موضحاً أن المشروع سيساهم في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان المدينة على ممارسة رياضة الجري، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الدائرة، لتوفير مضامير رياضية، تغطي جميع مناطق الإمارة، وتحقق عدداً من الغايات الاستراتيجية، منها توفير مرافق رياضية للسكان، وتكامل المدينة، كما يحقق خطة الدائرة بتوفير بدائل مناسبة، تشجع سكان الشارقة على ممارسة هواياتهم.

وأكد بن يعروف، أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ وتصميم ودراسة عدة مشاريع في الأحياء السكنية، وإنشاء عدد من الحدائق الجديدة، وتأتي المشاريع ضمن خطط الدائرة الرامية لتوفير الأماكن الحيوية والترفيهية لقاطني المناطق السكنية.

من جهته، قال سعادة أحمد جمعوه اليحيائي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن: "في ظل هذه القيادة الرشيدة والحرص الأبوي من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تحظى بها مدينة دبا الحصن بمكارمه السخية، ودعمه اللا محدود في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مدينة دبا الحصن، أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن ببالغ الشكر والتقدير على هذه المكارم السخية في إنشاء الممشى المطاطي على جزيرة دبا الحصن، لتكون متنفساً للمقيمين والزائرين لمدينتنا الفاضلة".

كما ثمن اليحيائي جهود دائرة الأشغال العامة في تنفيذ هذا المشروع، والذي من شأنه تشجيع القاطنين في المدينة على ممارسة الرياضة المستمرة، فضلاً عن كونه عنصر جمالي مميز على ضفاف القناة المائية.