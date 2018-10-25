9 إدارات من كهرباء الشارقة تختتم مشاركتها في "ويتكس 2018"

الشارقة 24:

اختتمت، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الخميس، مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2018، الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث استعرضت 9 إدارات مختلفة عدداً من المبادرات المبتكرة في مجال الطاقة، وتطوير الشبكات وتحسين جودة المياه، وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، كما يشارك في منصة الهيئة هذا العام 9 شركاء استراتيجيين من كبريات المؤسسات والشركات العالمية والمحلية.

وأوضح سعادة المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن المشاركة في المعرض تستهدف تسليط الضوء على أحدث المبادرات والتقنيات المستخدمة في الهيئة، وتقديم خدمات الطاقة والمياه، والحفاظ على البيئة وتطوير مصنع مياه زلال لإنتاج أجود أنواع المياه المعبأة، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية وتطوير شبكات المياه والخدمات التي توفرها الهيئة للمشتركين بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والمحلية من خلال القسم التجاري.

وأشار الليم إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات بمستويات عالمية، ونشر ثقافة الترشيد بين جميع شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية، وذلك بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات المحلية والعالمية والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية تعتبر فرصة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد أن المشاركة في المعرض تعكس حرص الهيئة على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتوفير المياه المعبأة للمتعاملين باعتماد أحدث التقنيات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لسكان إمارة الشارقة والدولة ودول الخليج بطريقة فعالة وآمنة وصديقة للبيئة.

وأشار الليم إلى أن الهيئة تسعى من خلال المبادرات البيئية التي تتبناها وتعمل على تطبيقها، إلى رفع معدل الوعي بأهمية البيئة بين موظفيها وجماهيرها، عن طريق المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تهتم بالشؤون البيئية وتنظيم الحملات الترشيدية المستمرة طوال العام.

وأضاف الليم أن معرض ويتكس يشكل منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم المواضيع وأحدث المستجدات في مجالات عدة، أهمها المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه والشبكات، وحلول إدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والنووية، حيث يشكل المعرض المكان المناسب للشركات لعرض وتقديم أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في توفير الكهرباء والماء.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه، أن 9 إدارات شاركت في فعاليات معرض ويتكس هذا العام، تشمل إدارات الترشيد والتميز، وزلال، والمياه، والتسويق، والقسم التجاري، وأكاديمية سيوا ، وتم عرض عدد من المبادرات والأفكار المبتكرة التي تم تطبيقها وتم استعراض منتجات مصنع مياه زلال وأبرز خطط التطوير والمبادرات الخاصة بتحسين جودة المياه المعبأة، والحفاظ على البيئة والمبادرات الخاصة بالتخزين الجوفي للمياه وإدارة التسربات ومبادرات تعزيز جودة المياه وتطوير الشبكات، من خلال أجهزة تنظيم ضغط المياه في الشبكات والخدمات المبتكرة التي وفرتها الهيئة لسكان إمارة الشارقة، من خلال القسم التجاري الذي وفر المواد والأدوات الأصلية الخاصة بالكهرباء والمياه بجودة وأسعار مناسبة لتحقيق الأمن والسلامة وضمان عدم الغش التجاري.

وأكد أن تبادل الخبرات مع المختصين ومزودي الحلول والمستثمرين وصناع القرار والمستهلكين من القطاعين العام والخاص والمتخصصين في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والتقنيات البيئية والنفط والغاز سيساهم في زيادة المعرفة، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة للتطوير، وأشار إلى أن فريق عمل متميز ومؤهل بكفاءة عالية تواجد بمنصة الهيئة للرد على الاستفسارات وتعريف الزائرين بخدمات الإدارات المختلفة.