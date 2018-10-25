ولي عهد الشارقة يُعيد تشكيل مجلس إدارة "الشطرنج والثقافة للفتيات"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

ويقضي القرار الإداري رقم 16 لسنة 2018، أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، برئاسة سعادة نجلاء عبد الله أحمد الدرويشي الشامسي، وعضوية كل من:

1. السيدة أمينة جمعة حسن الجسمي.

2. السيدة أروى محمد العويس.

3. السيدة عفراء جمعة حمد المشغوني.

4. السيدة حمدة سالم سلطان العقروبي.

5. السيدة أسماء مكرم صالح ناصر.

6. السيدة علياء علي غريب المازمي.

ويُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس، 4 سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.