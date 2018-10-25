ولي عهد الشارقة يُعيد تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً، بتعديل القرار الإداري رقم 12 لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي.

ويقضي القرار الإداري رقم 15 لسنة 2018، أن يُستبدل أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، كل من السيد هلال محمد النقبي، والسيد سعيد عبد الله غانم سيف الزعابي، ليحل محلّهما كل من السيد سعيد خلفان سالم المزروعي، والسيد عيسى موسى محمد بن هويدن، ويكملان مدة عضويتهما في المجلس.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.