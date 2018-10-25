"جزيرة النور" تطلق 5 باقاتٍ ترفيهية جديدة لاستكشاف سحر الطبيعة

الشارقة 24:

أعلنت جزيرة النور، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، عن إطلاق مجموعة جديدة من البرامج والنشاطات التعليمية تشمل الطبيعة والفن والترفيه، حيث يتمكن الزوار عبر 5 تجارب فريدة من التعرف على عالم الفراشات، والنباتات، والأشجار، والطيور، وتقنيات التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب ممارسة اليوغا، ومعرفة المزيد عن الأجرام السماوية.

وأفاد محمود راشد السويدي، مدير جزيرة النور بأنه مع اقتراب فصل الشتاء وأجوائه، تنظم جزيرة النور سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف الملامح الطبيعة التي تزخر بها الجزيرة، وتتوزع هذه الأنشطة بين الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تحفز حب المغامرة واكتشاف أسرار وسحر الطبيعة، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بخوض هذه التجارب الممتعة، وستكون هذه التجارب جزءاً من دورنا في ترسيخ الوعي المجتمعي من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة الخضراء والصديقة بالبيئة.

ويتضمن برنامج الجزيرة 5 نشاطات مليئة بالمرح والمتعة وتناسب مع جميع الأعمار، وهي:

استكشف الجزيرة مع "المتاهة الاستوائية"

تقدم هذه التجربة المبتكرة للزوار مغامرةً مثيرةً لاستكشاف عالم النباتات والأشجار والطيور بقيادة أحد مرشدي الجزيرة، وتتيح لهم فرصة المشاركة في ورشة عمل في بيت الفراشات لتعريفهم بأنواع الفراشات وسلوكياتها، وذلك ضمن باقات خاصة من الجولات المصممة بما يتلاءم مع احتياجات الأفراد والعائلات والمدارس.

تمتع بسحر الليل مع فعالية "مراقبة السماء"

يمكن للزوار من خلال هذه الجلسة الليلية الاستمتاع بليالي الشارقة في حضن الطبيعة ومراقبة القمر والنجوم والأجرام السماوية المرئية باستخدام التلسكوبات التي توفرها الجزيرة لزوارها وعشاق ما تحتضنه السماء.

تعرف على عالم الطيور مع ورشة "مشاهدة الطيور وتصويرها"

تحتضن الجزيرة مجموعةً متنوعةً من الطيور التي تتخذ من أشجارها موطناً لها في مواسم محددة، ولذلك تقدّم هذه الورشة للزوار فرصة مراقبة هذه الطيور وتصويرها خلال الساعات الأولى من الصباح أو في وقت متأخر من المساء.

جدد نشاطك مع ورشة "يوغا وقت الشروق"

صممت هذه التجربة الفريدة لتشجع الزوار على ممارسة اليوغا مع إشراقة الصباح وتعريفهم بأهمية هذه الرياضة في تحفيز الحواس وتعزيز مرونة الجسم والتوازن البدني والذهني وتحسين اللياقة، وعلى الراغبين بالمشاركة فيها التسجيل مسبقاً.

ورش عمل تعليمية حول "العناية بالنباتات"

تجربة مثالية للعائلات وطلاب المدارس والأفراد لتعلم تقنيات البستنة وزراعة نباتات الزينة، بما في ذلك فن وحرفة الكوكيداما اليابانية، وذلك بمساعدة نخبة من خبراء الزراعة في جزيرة النور، تستضيف الجزيرة هذه الأنشطة التعليمية خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، ويمكن الاطلاع على جميع ورش العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تشترط بعض ورش العمل الحجز المسبق.

ويمكن للراغبين بالتسجيل والمشاركة إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان [email protected] أو الاتصال على الرقم06 506 7000 ، ولمعرفة المزيد حول أسعار الباقات ومدتها، تتيح الجزيرة كامل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي @alnoorisland.

وتستقبل جزيرة النور زوارها يومياً من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً، وحتى منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يفتح "بيت الفراشات" أبوابه للزوار يومياً من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 06:00 مساءً.