تعاون بين "الشارقة لحماية الطفولة" و "الطفل العربي للاستشارات"

الشارقة 24:

وقعت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، مذكرة تفاهم، مع مؤسسة الطفل العربي للاستشارات والتدريب، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتدريب الكوادر البشرية على مستوى إمارة الشارقة، وتوفير ميزات وفعاليات وأنشطة تستهدف كافة العاملين في مجال الطفولة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، بما يضمن حمايته وأمنه.

وقعت الاتفاقية، عائشة عبد الله بن علي مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، وسامية القاضي الرئيس التنفيذي في مؤسسة الطفل العربي للاستشارات والتدريب، بحضور عدد من رؤساء الأقسام، وأعضاء مجلس أمناء الشبكة.

وجاءت الاتفاقية في إطار حرص واهتمام الشبكة بتعزيز شراكتها وتعاونها مع المراكز والمؤسسات التدريبية المعنية بالطفل، إذ تُعتبر من أهم عوامل تسهيل ممارسة أنشطتها الاجتماعية تجاه الطفل، حيث توفر من خلالها بيئة خصبة وآمنة للصغار.

وأكدت عائشة عبد الله بن علي مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن اتفاقية التعاون بين الشبكة والمؤسسة التدريبية تُعد الأولى من نوعها، إذ تهدف إلى ترسيخ مكانة الشبكة في الإمارة، وجعلها الشبكة الأولى المعنية بتدريب العاملين في مجال الطفولة بالشارقة، وعلى مستوى الوطن العربي.

أشارت مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة إلى أن المؤسسة التدريبية ستقوم بموجب الاتفاقية بتدريب موظفي الشبكة لمساعدتهم على التعامل مع العاملين في مجال الطفولة بالإمارة، إضافةً إلى تبادل أفضل الممارسات لتطوير آليات العمل المخصصة للطفل.

وأوضحت مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن أبرز وأهم أهداف الاتفاقية هو التنسيق والتعاون المشترك بين الشبكة ومؤسسة الطفل العربي للتدريب، في تنظيم الفعاليات والمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بالشبكة، ودعوة جميع الأطراف، والترويج للأنشطة الخاصة بالطفل، فضلاً عن الترويج لخدمات الشبكة إعلامياً، وإظهار دورها الفعال في خدمة قطاع الطفولة بالإمارة.

وأشارت بن علي إلى أن الشبكة تسعى باستمرار من خلال الاتفاقيات إلى تقديم كافة أشكال الدعم للطفل بالشارقة والدولة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، الرامية إلى تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز من حماية الطفل.

من جانبها، أعربت سامية القاضي الرئيس التنفيذي في مؤسسة الطفل العربي للاستشارات والتدريب، عن سعادتها بهذه الشراكة مع شبكة الشارقة لحماية الطفولة، الذي يرتقي بالوعي العام بخصوص حماية الطفولة، من خلال تدريب الكوادر التي تعمل في حماية الطفولة، بما يحقق نقلات نوعية في الأداء والعمل وبالتالي للتميز والنجاح.

وأكدت القاضي حرص المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، التي تعنى بالطفولة وحمايتها.