لجنة المرافق العامة بـ "الاستشاري" تبحث مختلف خدمات "شؤون البلديات"

الشارقة 24:





بحثت لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري خلال اجتماعها مع رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ومدراء بلديات إمارة الشارقة، مختلف الجهود المبذولة من قبلهم في تقديم أفضل الخدمات وتنمية الثروتين الزراعية والحيوانية في إمارة الشارقة.

يأتي الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في مدينة الشارقة، في إطار تحضير لجنة المرافق العامة لمحاور مناقشة سياسة الدائرة، استعداداً لجلسة المجلس الاستشاري المقبلة وهي الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وأفاد سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بأن الدائرة ترحب بهذا التعاون مع المجلس الاستشاري، لمناقشة مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة والبلديات، بما يصب في عمليات التخطيط والتطوير الحضري وتنمية المناطق وتوفير مختلف الخدمات.

وأكد عبد الله مطر خليفة الكتبي رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يأتي في سبيل تضافر الجهود المشتركة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مشاركة الجميع من أجل خدمة الإمارة.

وطرح أعضاء اللجنة العديد من الموضوعات والاستفسارات حول أعمال بلديات إمارة الشارقة وجهودها في تنمية الثروتين الحيوانية والزراعية.