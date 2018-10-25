"الشارقة صديقة للأطفال" يناقش خطته التنفيذية لـ 3 سنوات

الشارقة 24- وام:

استعرضت اللجنة التوجيهية المسؤولة عن متابعة تنفيذ استراتيجية مشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، الخطة التنفيذية الجديدة للمشروع ضمن إطار زمني حددته بـ 3 سنوات من 2019 – 2021.

وشددت اللجنة على أهمية استمرارية أهداف المشروع الذي ينفذ تحت إشراف مباشر من مكتب الشارقة صديقة للطفل حتى بعد أن تسلمت الشارقة لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" من مبادرة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" العالمية في شهر مايو الماضي والحفاظ على إنجازات المشروع وتعميمه عبر إشراك المؤسسات الرسمية كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع الذي عقدته اللجنة التوجيهية مؤخراً بحضور أعضائها الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، والمهندس خالد آل علي أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وعلي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وخولة شريف الحواي مدير مشاريع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وخلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والدكتورة سامية محمد مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات ممثلة عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

كما حضر الاجتماع عصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسيف لدى دول الخليج، والدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل.

واقترحت اللجنة تشكيل لجنة تنفيذية تضم كل المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لإمارة الشارقة بهدف تسهيل تحقيق أهداف المشروع وتعزيز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية كافة بغية توسيع نطاق العمل المؤسسي، حيث تقرر أن يقدم مكتب "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" الدعم الفني للجنة بما يضمن استمرارية الخطة التنفيذية للمشروع وتعميم تجربة الإمارة الناجحة في تأمين بيئة صديقة للأطفال واليافعين تصون حقوقهم وتضمن مشاركتهم وأمنهم.

وسلط الاجتماع الضوء على الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في دعم الأطفال واليافعين وآليات العمل اللازمة ضمن الإطار الزمني المحدد ومتابعة مؤشرات نجاح خطتها الاستراتيجية التي تنفذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أن اللجنة التوجيهية تعمل على توسيع نطاق العمل المؤسسي المشترك لتشمل الخطة الاستراتيجية جميع المؤسسات الحكومية المعنية بتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لبيئة آمنة وملائمة ومحفزة للأطفال واليافعين من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عربي وعالمي للمدن الصديقة للأطفال واليافعين.

واستشهدت الغزال بمقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدى مخاطبته الأطفال: "نحن هنا لأجلكم وسنظل دوماً نعمل من أجلكم وإن هذا حق أصيل لكم ليس لنا فضل عليكم فحقوقكم مسؤوليتنا"، مؤكدة أن مكتب الشارقة صديقة للأطفال واليافعين يرى أن مسؤولية جميع أفراد المجتمع أن يلعبوا دوراً مهماً في الحفاظ على هذا الإنجاز من خلال المساهمة في تعزيز حقوق الأطفال واليافعين وترجمتها إلى أعمال وحوارات بناءة.